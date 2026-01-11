ماذا تقدم رينو توينجو E-Tech الكهربائية 2027.. وكم سعرها عالميًا؟

كشفت شركة رينو الفرنسية عن تقديم سيارتها الجديدة توينجو E-Tech Electric للأسواق العالمية، والتي تندرج تحت فئة الهاتشباك صغيرة الحجم بتصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

مواصفات رينو توينجو E-Tech الكهربائية

تعتمد رينو توينجو E-Tech على منظومة دفع كهربائية، حيث يأتي المحرك بقوة 60 كيلووات، أي ما يعادل 82 حصانًا، ويرتبط المحرك ببطارية سعة 27.5 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 262 كيلومترًا وفقًا لمعايير الاختبار المعتمدة، وتدعم السيارة خاصية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 50 كيلووات، ما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة فقط.

رينو توينجو E-Tech الكهربائية

تجهيزات رينو توينجو E-Tech

زُودت رينو توينجو E-Tech بحزمة من أنظمة السلامة والتجهيزات العملية، تشمل وسائد هوائية، نظام فرامل الطوارئ التلقائي، مثبت سرعة، إلى جانب حساسات ركن وكاميرات للمتابعة.

كما تعتمد السيارة على لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه مركزية قياس 10 بوصات تدعم ربط الهاتف الذكي، كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

رينو توينجو E-Tech الكهربائية

تصميم رينو توينجو E-Tech الكهربائية

تحافظ توينجو E-Tech على هوية الهاتشباك المدمجة، مع تصميم خارجي عصري يتضمن إضاءة LED ولمسات حديثة، بينما يبلغ طول السيارة نحو 3.79 متر، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 305 لترات، ما يوفر مساحة تخزين مناسبة لفئتها.

كما ترتكز السيارة على جنوط أنيقة، مع أربعة أبواب وباب خلفي مخصص للتخزين، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

رينو توينجو E-Tech الكهربائية

سعر رينو توينجو E-Tech الكهربائية

تُطرح رينو توينجو E-Tech Electric في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من نحو 20 ألف يورو.