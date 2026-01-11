قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
ماذا تقدم رينو توينجو E-Tech الكهربائية 2027.. وكم سعرها عالميًا؟

صبري طلبه

كشفت شركة رينو الفرنسية عن تقديم سيارتها الجديدة توينجو E-Tech  Electric للأسواق العالمية، والتي تندرج تحت فئة الهاتشباك صغيرة الحجم بتصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

مواصفات رينو توينجو E-Tech الكهربائية 

تعتمد رينو توينجو E-Tech على منظومة دفع كهربائية، حيث يأتي المحرك بقوة 60 كيلووات، أي ما يعادل 82 حصانًا، ويرتبط المحرك ببطارية سعة 27.5 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 262 كيلومترًا وفقًا لمعايير الاختبار المعتمدة، وتدعم السيارة خاصية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 50 كيلووات، ما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة فقط.

تجهيزات رينو توينجو E-Tech

زُودت رينو توينجو E-Tech بحزمة من أنظمة السلامة والتجهيزات العملية، تشمل وسائد هوائية، نظام فرامل الطوارئ التلقائي، مثبت سرعة، إلى جانب حساسات ركن وكاميرات للمتابعة.

كما تعتمد السيارة على لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه مركزية قياس 10 بوصات تدعم ربط الهاتف الذكي، كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

تصميم رينو توينجو E-Tech الكهربائية 

تحافظ توينجو E-Tech على هوية الهاتشباك المدمجة، مع تصميم خارجي عصري يتضمن إضاءة LED ولمسات حديثة، بينما يبلغ طول السيارة نحو 3.79 متر، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 305 لترات، ما يوفر مساحة تخزين مناسبة لفئتها.

كما ترتكز السيارة على جنوط أنيقة، مع أربعة أبواب وباب خلفي مخصص للتخزين، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

سعر رينو توينجو E-Tech الكهربائية 

تُطرح رينو توينجو E-Tech Electric في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من نحو 20 ألف يورو.

