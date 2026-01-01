سعر ومواصفات رينو كوليوس 2026 في السعودية

تواصل رينو الفرنسية توسيع حضورها في السوق السعودي عبر تقديم باقة من الطرازات المتنوعة ضمن موديلات 2026، ومنها السيارة الرياضية كوليوس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

أبعاد ومتصميم رينو كوليوس 2026

تعتمد رينو كوليوس 2026 على هيكل رياضي، ومن حيث الأبعاد يبلغ طول السيارة 4,780 مم، مع عرض يصل إلى 1,880 مم وارتفاع قدره 1,680 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,820 مم.

رينو كوليوس 2026

وحصلت كوليوس الجديدة على ملامح تصميمية أكثر حداثة، يتصدرها شبك أمامي ثلاثي الأبعاد متعدد الفتحات الهوائية، كما زُوّدت بجنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 19 و20 بوصة حسب الفئة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

أداء ومحرك رينو كوليوس 2026

تعتمد رينو كوليوس 2026 على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تتراوح بين 215 و235 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توفر نظام الدفع الأمامي أو الدفع الكلي وفقًا للفئة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال زمن يتراوح بين 7.7 و8.3 ثانية.

رينو كوليوس 2026

مواصفات وتجهيزات رينو كوليوس 2026

تقدم كوليوس من خلال شاشتين قياس 12.3 بوصة لعرض البيانات ونظام الترفيه، كما يتوفر نظام صوتي من Bose يضم 10 سماعات في الفئات الأعلى، وتضم المقصورة أيضًا تجهيزات أمان تشمل سبع وسائد هوائية لتوفير حماية للركاب، ومثبت سرعة متكيف، ونظام المحافظة على المسار، إلى جانب كاميرات توفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

أسعار رينو كوليوس 2026 في السوق السعودي

تتوفر رينو كوليوس 2026 في السعودية بفئتين، حيث تبدأ أسعار فئة Techno من 129,835 ريال سعودي، بينما تُطرح فئة Iconic بسعر 140,185 ريال سعودي.