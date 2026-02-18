فرح الزاهد تتألق في روج أسود.. أفضل أداء في الحلقة الأولى بتوقيع محمد حماقي

لفتت الفنانة فرح الزاهد الأنظار بقوة في الحلقة الأولى من مسلسل «روج أسود»، من خلال تجسيدها لشخصية حبيبة، حيث قدمت أداءً تمثيليًا اعتبره كثيرون الأفضل ضمن أحداث البداية.

وتميز أداؤها بصدق المشاعر والانفعالات، مع قدرة واضحة على التعبير بالصوت ونظرات العين، ما منح الشخصية عمقًا وإنسانية جعلت الجمهور يتفاعل معها سريعًا. كما ظهرت بثقة كبيرة أمام الكاميرا، في مشاهد اتسمت بكثافة درامية واضحة.

وجاء هذا التألق تحت إدارة المخرج المميز محمد عبد الرحمن حماقي، الذي وضع بصمته الخاصة من خلال رؤية إخراجية واضحة، وكادرات مدروسة عززت من قوة المشاهد وأبرزت تفاصيل الأداء التمثيلي بدقة.

مسلسل «روج أسود» يُعرض عبر قناة النهار وقناة المحور، بالإضافة إلى منصة VIU، ويبدو أن العمل منذ حلقته الأولى يضع نفسه ضمن الأعمال اللافتة في الموسم، خاصة مع هذا الحضور القوي لنجومه.

بداية مبشرة، وأداء يرسخ اسم فرح الزاهد كواحدة من أبرز مفاجآت العمل.