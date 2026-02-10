فرح الزاهد: «روج أسود» محطة مهمة فى مشواري الفني

أكدت الفنانة فرح الزاهد أن مسلسل «روج أسود» يُمثل محطة مختلفة ومهمة في مشوارها الفني، كونه أتاح لها تقديم شخصية جديدة بعيدة عن القوالب التي اعتادها الجمهور منها، حيث تُجسد دور «حبيبة» الفتاة الطموحة صاحبة الموهبة، التي تخوض تجارب إنسانية صعبة داخل المجتمع.

وأعربت فرح الزاهد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، موضحة أنها تحمست للنص منذ قراءته لأنه عمل نسائي متكامل، يجمعها بعدد من النجمات، من بينهن رانيا يوسف، ولقاء الخميسي، وداليا مصطفى، ومي سليم، بهدف تقديم قصص واقعية تحمل رسائل توعوية نابعة من تجارب حقيقية تعيشها الكثير من النساء، وتنعكس داخل أروقة المحاكم المصرية.

وقالت إن تصوير المسلسل في مدينة الإسكندرية شكّل إضافة مميزة للعمل، مشيرة إلى أنها لمست ترحيبًا وحفاوة كبيرة من الجمهور هناك، وهو ما زاد من حماسها لمعرفة ردود أفعال المشاهدين عقب عرض المسلسل.

مسلسل روج أسود

تدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.