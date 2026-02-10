يارا السكري: شخصية "روح" في "علي كلاي" تجربة جريئة خارج إطار الأدوار التقليدية

تخوض الفنانة الصاعدة يارا السكري تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، حيث تشارك البطولة أمام النجم أحمد العوضي في عمل يتسم بكثافة إنسانية وصراعات عاطفية عميقة.

وتجسد يارا السكري خلال أحداث المسلسل شخصية «روح»، والتي قالت عنها إنها فتاة تعمل مُعلمة للأطفال داخل إحدى المدارس، وتربطها علاقة رومانسية قوية ببطل العمل «علي» الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، علاقة لا تسير في مسار تقليدي، بل تمر بعدد كبير من الأزمات والتحديات التي تكشف أبعادا إنسانية ونفسية معقدة لدى الشخصيتين.

يارا السكري تواجه تحديا

ويعد هذا الدور تحديا حقيقيا للفنانة يارا السكري، التي حرصت على الابتعاد عن أي اعتماد على الشكل أو الجمال، مقدمة أداءً قائمًا على الصدق الفني والموهبة التمثيلية، وهو ما بدا واضحا منذ طرح البرومو الرسمي للمسلسل، حيث لفت حضورها الانتباه.

ولفتت يارا السكري الأنظار خلال العام الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «فهد البطل» أمام النجم أحمد العوضي، حيث شكل دورها علامة فارقة في مسيرتها.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.