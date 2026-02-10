قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تطلق الموقع الإلكتروني "اعرف لجنتك"

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

أطلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور معتز طلبة، موقعًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم (اعرف لجنتك)، وذلك بهدف تمكين المهندسين من معرفة مقارهم الانتخابية بسهولة ويسر.

وأوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن تدشين الموقع يأتي تيسيرًا على المهندسين، لا سيما في ظل استحداث عدد من المقار الانتخابية الجديدة، من بينها مقر قوص الذي يضم (مدينة قوص ومدينة نقادة) بنقابة مهندسي قنا، ومقر الواسطة بنقابة المهندسين ببني سويف، بالإضافة إلى مقري رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشدد مقرر اللجنة العليا للانتخابات على أهمية تواصل المهندسين المتواجدين ببعض النقابات التي تم فيها استحداث مقار انتخابية جديدة، مثل البحر الأحمر، وضرورة الدخول عبر اللينك المُدشَّن لمعرفة مقارهم الانتخابية الجديدة.

وأضاف حسن، أن المهندس يمكنه الدخول على الموقع باستخدام رقم العضوية، للتعرف على المقر الانتخابي الخاص به، ورقم اللجنة، ورقمه في الكشوف، فضلًا عن التأكد من النقابة الفرعية التابع لها.

ولفت مقرر العليا للانتخابات إلى أن عدد المهندسين المقيدين ولهم حق التصويت يبلغ (956035) مهندسًا، وعدد النقابات الفرعية (26) نقابة علي مستوى الجمهورية، وأن عدد المقرات الانتخابية (36) مقرًا انتخابيًا، وعدد اللجان (302) لجنة انتخابية.

يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تضم في عضويتها كلًا من الدكتور محمد عباس وكيل اللجنة، والمهندس ماجد المغربي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندسة زينب شاور، وكانت اللجنة قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين على جميع المقاعد النقابية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون والتنازلات.

https://data.eea.org.eg/enteea2026.aspx

نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين الدكتور معتز طلبة اعرف لجنتك انتخابات نقابة المهندسين المهندسين البحر الأحمر انتخابات المهندسين

بالصور

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

