اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تطلق الموقع الإلكتروني "اعرف لجنتك"

أطلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور معتز طلبة، موقعًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم (اعرف لجنتك)، وذلك بهدف تمكين المهندسين من معرفة مقارهم الانتخابية بسهولة ويسر.

وأوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن تدشين الموقع يأتي تيسيرًا على المهندسين، لا سيما في ظل استحداث عدد من المقار الانتخابية الجديدة، من بينها مقر قوص الذي يضم (مدينة قوص ومدينة نقادة) بنقابة مهندسي قنا، ومقر الواسطة بنقابة المهندسين ببني سويف، بالإضافة إلى مقري رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشدد مقرر اللجنة العليا للانتخابات على أهمية تواصل المهندسين المتواجدين ببعض النقابات التي تم فيها استحداث مقار انتخابية جديدة، مثل البحر الأحمر، وضرورة الدخول عبر اللينك المُدشَّن لمعرفة مقارهم الانتخابية الجديدة.

وأضاف حسن، أن المهندس يمكنه الدخول على الموقع باستخدام رقم العضوية، للتعرف على المقر الانتخابي الخاص به، ورقم اللجنة، ورقمه في الكشوف، فضلًا عن التأكد من النقابة الفرعية التابع لها.

ولفت مقرر العليا للانتخابات إلى أن عدد المهندسين المقيدين ولهم حق التصويت يبلغ (956035) مهندسًا، وعدد النقابات الفرعية (26) نقابة علي مستوى الجمهورية، وأن عدد المقرات الانتخابية (36) مقرًا انتخابيًا، وعدد اللجان (302) لجنة انتخابية.

يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تضم في عضويتها كلًا من الدكتور محمد عباس وكيل اللجنة، والمهندس ماجد المغربي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندسة زينب شاور، وكانت اللجنة قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين على جميع المقاعد النقابية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون والتنازلات.

https://data.eea.org.eg/enteea2026.aspx