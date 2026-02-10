تركي آل الشيخ يكشف البرومو الرسمي لأضخم فيلم عربي «The Seven Dogs»

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن البرومو الرسمي لفيلم The Seven Dogs، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي ينتمي إلى فئة الأكشن التشويقي، وتدور أحداثه حول عالم محاربة تجارة المخدرات في إطار مليء بالإثارة.



ونشر تركي آل الشيخ البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقًا:«أضخم إنتاج عربي حتى الآن لألمع النجوم، تم تصويره بالكامل في الرياض.. بداية دخول قوية لـ Sela Production واستديوهات الحصن BigTime، والقادم أجمل».



ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، سليمان خان، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وآخرون.



وتدور أحداث The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، أحد عناصر عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضع الطرفين أمام سلسلة من التحديات والأزمات المعقدة.