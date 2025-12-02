قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفيديو عفوي مع حفيدة أصالة وبرومو الست.. كريم عبد العزيز يتصدر مؤشرات البحث

تصدر اسم الفنان الكبير كريم عبد العزيز، مؤشرات البحث، وذلك بعد أن ظهر في فيديو برفقة حفيدة الفنانة أصالة. 

وظهر كريم عبد العزيز في الفيديو وهو يداعب الطفلة جيهان، ابنة شام الذهبي وحفيدة الفنانة السورية أصالة نصري، بعفويةٍ لافتةٍ أثارت إعجاب المتابعين وحققت انتشاراً واسعاً.

كما ظهرت زوجة الفنان كريم عبد العزيز، ويعد من النادر ظهورها، حيث تفضل الابتعاد عن الأضواء. 

 

كريم عبد العزيز ضيف شرف الست: 

يشارك الفنان كريم عبد العزيز ضيف شرف ضمن  أحداث فيلم  الست بطولة الفنانة منى زكي ، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 10 ديسمبر المقبل، والفيلم من إخراج مروان حامد.

فيلم الست المستوحى من قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم ، ويظهر كريم عبد العزيز  في شخصية شريف باشا صبري هو شقيق الملكة نازلي وخال الملك فاروق ، والفيلم  إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد. 

 

فيلم the seven dogs 


ومن ناحية آخري ينتظر كريم عبد العزيز عرضه فيلمه الجديد  The Seven Dogs من ويشاركة البطولة  كل من الفنان أحمد عز بالإضافة الى تارا عماد وهنا الزاهد  وسيد رجب وناصر القصبي كما تظهر الفنانة هالة صدقي كضيف شرف ضمن أحداث العمل. 

الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين  Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3 ، ورصد له ميزانية 40 مليون دولار


تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والحركة، حيث يجسد أحمد عز شخصية “خالد العزازي”، عميل في الإنتربول، يتعاون على مضض مع زعيم عصابة يُدعى “غالي أبو داوود”، الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز. ويخوضان سويًا صراعًا مع شبكة تهريب مخدرات دولية، في إطار مليء بالمفاجآت والتقلبات.
 

تم تصوير الفيلم في استوديوهات “الحصن Big Time” في العاصمة السعودية الرياض، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، مما يجعله من أعلى الأفلام تكلفة في تاريخ السينما العربية.

وكان كريم عبد العزيز قد عرض له فيلم المشروع X ، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

فيلم المشروع x، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، كما ظهر كل من ماجد الكدواني و هنا الزاهد ومصطفى غريب،كضيوف شرف  وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

