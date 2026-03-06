الكينج الحلقة 17 .. محمد عادل إمام يتحدى رجال الأعمال ومصطفى خاطر يسرق انتصار

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث التشويقية فى حياة حمزة وشقيقته زمزم .

بدأت الحلقة بذهاب خادمة زمزم (حنان مطاوع) لها وأخبرتها بأن شقيقها حمزة (محمد عادل إمام) هو الذى قتله وتقرر زمزم ان تعطيها مبلغ مالى حتى تتكتم على الأمر وتبتعد عنها ، وواجهت زمزم شقيقها بالأمر وحاول ان ينكر لكن فى النهاية اعترف لها.

وذهب ياقوت (مصطفي خاطر) إلى فارس (احمد كشك) ليطلب منه انتاج الأسلحة وهدده ان يفضح امره عند حمزة لكنه فارس بلغه انه يينفذ له الامر لاحقا.

ونجح ياقوت فى خططته ضد والدته عايدة (انتصار) ليستحوذ على الدولارات الذى سرقتهم من زمزم ، وبعد ان راقبها زوجها ابو هدية (سامي مغاوري) قرر ان يضربها على رأسها لتسقط ولكن ياقوت سرق منه المبلغ وضربه على رأسه ايضا.

وانتهت الحلقة بإتفاق حمزة على عملية مختلفة من نوعها فى احدي اراضي البلدان والتى بها ذهب ومعادن ليدخل حمزة مرحلة مختلفة وينافس رجال الأعمال بعد ان ساعدته زوجته مريم (بسنت شوقي) فى تكوين دائرة علاقات قوية له برجال الاعمال وصفوة المجتمع بمساعدة صديق لها .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.