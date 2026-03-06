قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الكينج الحلقة 17 .. محمد عادل إمام يتحدى رجال الأعمال ومصطفى خاطر يسرق انتصار

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث التشويقية فى حياة حمزة وشقيقته زمزم .

بدأت الحلقة بذهاب خادمة زمزم (حنان مطاوع) لها وأخبرتها بأن شقيقها حمزة (محمد عادل إمام) هو الذى قتله وتقرر زمزم ان تعطيها مبلغ مالى حتى تتكتم على الأمر وتبتعد عنها ، وواجهت زمزم شقيقها بالأمر  وحاول ان ينكر لكن فى النهاية اعترف لها.

وذهب ياقوت (مصطفي خاطر) إلى فارس (احمد كشك) ليطلب منه انتاج الأسلحة وهدده ان يفضح امره عند حمزة لكنه فارس بلغه انه يينفذ له الامر لاحقا.

ونجح ياقوت فى خططته ضد والدته عايدة (انتصار) ليستحوذ على الدولارات الذى سرقتهم من زمزم ، وبعد ان راقبها زوجها ابو هدية (سامي مغاوري) قرر ان يضربها على رأسها لتسقط ولكن ياقوت سرق منه المبلغ وضربه على رأسه ايضا.

وانتهت الحلقة بإتفاق حمزة على عملية مختلفة من نوعها فى احدي اراضي البلدان والتى بها ذهب ومعادن ليدخل حمزة مرحلة مختلفة وينافس رجال الأعمال بعد ان ساعدته زوجته مريم (بسنت شوقي) فى تكوين دائرة علاقات قوية له برجال الاعمال وصفوة المجتمع بمساعدة صديق لها .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

مسلسل “الكينج” حنان مطاوع محمد عادل امام احمد كشك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

عصام عمر

عصام عمر يوجه رسالة للجمهور بعد نجاح عين سحرية

محمد سامي وعمرو سعد

من رقم 1 في رمضان؟.. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب المشاهد

محمد عادل إمام

الكينج الحلقة 17 .. محمد عادل إمام يتحدى رجال الأعمال ومصطفى خاطر يسرق انتصار

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد