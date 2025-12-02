قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
عمر كمال: عايز أتجوز واحدة نغشة.. هعمل لها فرح متحلمش بيه

أحمد البهى

حل الفنان عمر كمال ضيف علي برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة mbc مصر.

وقال عمر كمال: أمنيتى إنى اتجوز واحدة نغشة وفى نفس الوقت ست بيت وهعمل لها فرح متحلمش بيه، وهجبلها الهضبة يغنى، وهنروح المالديف وهنعيش فى زايد... أضمنلك تبقى سعيدة. 

وأوضح عمر كمال، أنه قام بعمل أكثر من 400 أغنية، وأنه سعيد بما حققه، وأنه مستمر في طريقه، وأنه كل 5 سنوات يق ويسأل نفسه، ماذا حقق، وأن ذلك منذ أن كان يغني مهرجانات، وأنه يحب تجربة كل ألوان الغناء.

اتهامه بسرقة ألبوم محمد فؤاد


قال عمر كمال، إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد ولكنه من مدرسته ومش بتنصل من ده وبتأثر بيه.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة "ام بي سي مصر"، أن رزقه هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش، وأنه حصل على الألبوم بعد أن مر على أثنين من النجوم، وأنه قام بتعديل بعض الأشياء في الأغاني، وأن محمد فؤاد هو من رفض هذا الألبوم ولم يسرقه أو حصل عليه بطريقة غير صحيحة، وأنه في بعض الأغاني قد بدأ الفنان محمد فؤاد في تسجيلها" .

وقال عمر كمال، إنه لم يتواصل مع الفنان محمد فؤاد بعد هذا الموضوع، لآنه لا يعلم رد فعله، لكنه لم يحصل على الألبوم إلا بعد أن رفضه فؤاد وبعدذلك ذهب لمطرب ثاني ولم يتم الاتفاق".


وتابع عمر كمال": صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، قائلا "أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هبطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي.



 

سامح حسين
فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
