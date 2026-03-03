قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إحصائية: إصابة 1050 إسرائيليا منذ بدء الحرب مع إيران منهم 289 مصابا أمس

إحصائية: إصابة 1050 إسرائيليا منذ بدء الحرب مع إيران منهم 289 مصابا أمس
إحصائية: إصابة 1050 إسرائيليا منذ بدء الحرب مع إيران منهم 289 مصابا أمس
أ ش أ

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 289 شخصًا إلى المستشفيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزارة الصحة القول إنه من بين الذين تلقوا العلاج، 19 حالة متوسطة، و258 حالة جيدة كما تلقى ثمانية أشخاص العلاج من الخوف، وخضع أربعة آخرون لفحوصات طبية أو يخضعون لها حاليًا.

وبلغ إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات منذ بدء القتال يوم السبت الماضي 1050 شخصًا. من بين هؤلاء، لا يزال 120 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.

ومن بين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، أربعة حالات متوسطة، اثنان منهم لم يُصابا بشكل مباشر بقصف صاروخي.

كما لا يزال 21 شخصًا آخر يتلقون العلاج في المستشفيات، وحالتهم متوسطة، و75 حالة جيدة. ويخضع شخصان آخران لفحوصات طبية.

