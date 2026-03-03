متحدث "الوزراء": الدولة تضع سيناريوهات مسبقة لتأمين الاحتياجات الأساسية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة وضعت سيناريوهات مسبقة لتأمين احتياجاتها من السلع الغذائية والمواد البترولية ومتطلبات قطاع الطاقة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح) على قناة (إكسترا نيوز)، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها جاهزية الوزارات المختلفة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول تحديث السيناريوهات والخطط للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، تحسباً لاستمرارها لفترة ممتدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات الدولة.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك خططاً قائمة لتوفير السلع والمواد الغذائية، موضحاً أنه في ضوء بعض التطورات الأخيرة، مثل ربما توقف بعض الصادرات أو المنتجات الزراعية، تم التحرك سريعاً لتحديث آليات التعامل مع هذه المستجدات، عبر طرح السلع الطازجة في الأسواق المحلية لتفادي التلف ومنع تكبد خسائر.

وقال الحمصاني "إن الخطط المحدثة تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر"، مؤكداً أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية كانت قد أعدت منذ أشهر استراتيجية لتنويع مصادر الاستيراد وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت على شحنات من دول منتجة متعددة، ووفرت سفناً لاستقبالها، إلى جانب إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات العالمية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية حتى في حال تأثر إمدادات الغاز من الدول المجاورة.

وشدد الحمصاني على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان انتظام تدفق الشحنات وفق احتياجات الدولة وفي التوقيتات المحددة، مع إمكانية زيادة الكميات عند الضرورة، بما يعزز استقرار السوق ويؤمن استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.