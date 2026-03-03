قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث "الوزراء": الدولة تضع سيناريوهات مسبقة لتأمين الاحتياجات الأساسية

متحدث "الوزراء"
متحدث "الوزراء"
أ ش أ

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة وضعت سيناريوهات مسبقة لتأمين احتياجاتها من السلع الغذائية والمواد البترولية ومتطلبات قطاع الطاقة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح) على قناة (إكسترا نيوز)، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها جاهزية الوزارات المختلفة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول تحديث السيناريوهات والخطط للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، تحسباً لاستمرارها لفترة ممتدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات الدولة.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك خططاً قائمة لتوفير السلع والمواد الغذائية، موضحاً أنه في ضوء بعض التطورات الأخيرة، مثل ربما توقف بعض الصادرات أو المنتجات الزراعية، تم التحرك سريعاً لتحديث آليات التعامل مع هذه المستجدات، عبر طرح السلع الطازجة في الأسواق المحلية لتفادي التلف ومنع تكبد خسائر.

وقال الحمصاني "إن الخطط المحدثة تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر"، مؤكداً أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية كانت قد أعدت منذ أشهر استراتيجية لتنويع مصادر الاستيراد وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت على شحنات من دول منتجة متعددة، ووفرت سفناً لاستقبالها، إلى جانب إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات العالمية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية حتى في حال تأثر إمدادات الغاز من الدول المجاورة.

وشدد الحمصاني على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان انتظام تدفق الشحنات وفق احتياجات الدولة وفي التوقيتات المحددة، مع إمكانية زيادة الكميات عند الضرورة، بما يعزز استقرار السوق ويؤمن استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية متطلبات قطاع الطاقة التطورات الإقليمية المتسارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رداد: تكثيف التفتيش على المناطق الصناعية وتعزيز التواصل بين طرفي الإنتاج

المطاعم السياحية

هل تختلف رسوم "الحماية المدنية" بين المطاعم السياحية والمحليات؟ | رد رسمي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: إزالة 26,845 مخالفة ضمن الموجة الــ 28 لإزالة التعديات

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد