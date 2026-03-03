«زاد العزة» تتواصل.. الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 85 ألف سلة غذائية ومستلزمات شتوية

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 148، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 148، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 85,600 سلة غذائية، أكثر من 300 طنًا دقيق، ونحو 470 طنًا مستلزمات إغاثية، ونحو 925 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

كما كثف الهلال الأحمر المصري الدفع إمدادات الشتاء الأساسية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والتي تضمنت نحو 8,840 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 11,890 بطانية، نحو 1,325 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.