إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
أخبار البلد

«زاد العزة» تتواصل.. الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 85 ألف سلة غذائية ومستلزمات شتوية

معبر رفح
معبر رفح

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 148، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 148، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 85,600 سلة غذائية، أكثر من 300 طنًا دقيق، ونحو 470 طنًا مستلزمات إغاثية، ونحو 925 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

كما كثف الهلال الأحمر المصري الدفع إمدادات الشتاء الأساسية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والتي تضمنت نحو 8,840 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 11,890 بطانية، نحو 1,325 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري غزة مصر شاحنات المساعدات الإنسانية

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

