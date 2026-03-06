عصام عمر يوجه رسالة للجمهور بعد نجاح عين سحرية

وجه الفنان عصام عمر، رسالة للجمهور بعد انتهاء عرض مسلسل “عين سحرية” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وكتب عصام عمر عبر حسابه على فيسبوك: "بحب اللي حبوا بطل العالم، وبحب اللي حبوا عين سحرية، وبحب اللي حبوا إعلان “وادي دجلة”، وبحب اللي ماحبش أي حاجة منهم وأوعدكم إن شاء الله المرة الجاية هبقي أحسن".

وقدم مسلسل “عين سحرية” جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.

