مواجهة نارية بين درة وأحمد العوضي في علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل علي كلاي مواجهة نارية بين ميادة (درة)، وعلى (أحمد العوضى)، حيث فاجأته بشرط صادم مقابل التنازل عن كل شيء.

وخلال المواجهة، أكدت ميادة أنها مستعدة للتخلى عن الأموال والممتلكات، والتراجع عن فكرة زواجها من شقيق على الأصغر، مقابل شرط واحد فقط: أن يعتذر لها أمام العائلة وبالفعل وافق "علي" على هذا الشرط قبل أن تفاجئه بطلبها الصادم بأن يقبل قدمها، في مشهد كشف إلى أي مدى وصلت حالة الصراع بينهما.

لم تعد ميادة تلك المرأة التي تحاصرها الأزمات من كل جانب، بل تحولت إلى قوة مؤثرة تفرض حضورها داخل عالم السوق والعلاقات العائلية على حد سواء.

ومع تطور الأحداث، يبدو أنها باتت تمسك بخيوط اللعبة بشكل متزايد؛ فكل خطوة تخطوها تؤكد أنها لم تعد مستعدة للتراجع أو التنازل، بل تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على المشهد.

هذا التحول الدرامي يكشف انتقال الشخصية من امرأة تحاول النجاة من الخسائر إلى شخصية قوية لا يخلو حضورها من قدر كبير من الهيمنة والجبروت، في مسار يبدو أنه يمهد لمواجهات أكثر اشتعالًا في الحلقات المقبلة من «على كلاي».

مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.