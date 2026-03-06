قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مواجهة نارية بين درة وأحمد العوضي في علي كلاي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل علي كلاي مواجهة نارية بين ميادة (درة)، وعلى (أحمد العوضى)، حيث فاجأته بشرط صادم مقابل التنازل عن كل شيء.

وخلال المواجهة، أكدت ميادة أنها مستعدة للتخلى عن الأموال والممتلكات، والتراجع عن فكرة زواجها من شقيق على الأصغر، مقابل شرط واحد فقط: أن يعتذر لها أمام العائلة وبالفعل وافق "علي" على هذا الشرط قبل أن تفاجئه بطلبها الصادم بأن يقبل قدمها، في مشهد كشف إلى أي مدى وصلت حالة الصراع بينهما.

لم تعد ميادة تلك المرأة التي تحاصرها الأزمات من كل جانب، بل تحولت إلى قوة مؤثرة تفرض حضورها داخل عالم السوق والعلاقات العائلية على حد سواء.

ومع تطور الأحداث، يبدو أنها باتت تمسك بخيوط اللعبة بشكل متزايد؛ فكل خطوة تخطوها تؤكد أنها لم تعد مستعدة للتراجع أو التنازل، بل تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على المشهد.

هذا التحول الدرامي يكشف انتقال الشخصية من امرأة تحاول النجاة من الخسائر إلى شخصية قوية لا يخلو حضورها من قدر كبير من الهيمنة والجبروت، في مسار يبدو أنه يمهد لمواجهات أكثر اشتعالًا في الحلقات المقبلة من «على كلاي».

مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

درة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

ندى بسيوني

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

نيللى كريم

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

حكاية نرجس

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد