أعلنت وزارة الدفاع القطرية، التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية في الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن مستوى التهديد الأمنى مرتفع، و على الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافد خلال الساعات القادمة للحفاظ على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران مطلعان على العملية لشبكة CNN بأن طائرات مقاتلة قطرية اعترضت قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقائق من استهداف قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.

ودعت الدفاع القطرية ، في بيان اليوم، نقلته وكالة ألأنباء القطرية "قنا"، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.