قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، شارك فريق حملة «بصمة مصرية»، إحدى المبادرات الطلابية بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، في زيارة ميدانية لإحدى المؤسسات الخيرية، للمساهمة في تجهيز وفرز الملابس تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.


وجاءت هذه المشاركة بالتعاون مع عدد من المشروعات الطلابية بالقسم، من بينها حملة «ميركاتو» ومشروع «عرض تاني»، في إطار تعزيز روح العمل التطوعي بين الشباب، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بين طلاب كلية الإعلام.

وخلال الزيارة، شارك الطلاب في أنشطة تجهيز وفرز الملابس داخل مقر المؤسسة، استعدادًا لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تعكس وعي الشباب بأهمية دعم المبادرات الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد العديد من صور العطاء والتكافل داخل المجتمع المصري.

دور الشباب في إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع

وأكد فريق «بصمة مصرية» أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة تأتي انطلاقًا من إيمان الحملة بدور الشباب في إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع، ليس فقط من خلال المحتوى الرقمي، ولكن أيضًا عبر المشاركة الفعلية في المبادرات الإنسانية والعمل التطوعي.
وتسعى حملة «بصمة مصرية» إلى تعزيز وعي الشباب المصري بدورهم في تشكيل صورة الوطن عبر المنصات الرقمية، وترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية المسؤولة، من خلال تشجيع إنتاج محتوى إيجابي يعكس الهوية المصرية والتنوع الثقافي والحضاري للمجتمع.

شهر رمضان شهر رمضان المبارك جامعة القاهرة بصمة مصرية حملة المبادرات الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

الكويت

وزارة الدفاع الكويتية: إصابة 67 من عناصر الجيش منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

ترامب

ترامب يدعو الدبلوماسيين الإيرانيين للاستسلام مقابل الحصانة

ترامب

ترامب: الإيرانيون لا يملكون دفاعاً جوياً و جميع طائراتهم دُمّرت

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد