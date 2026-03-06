«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، شارك فريق حملة «بصمة مصرية»، إحدى المبادرات الطلابية بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، في زيارة ميدانية لإحدى المؤسسات الخيرية، للمساهمة في تجهيز وفرز الملابس تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.



وجاءت هذه المشاركة بالتعاون مع عدد من المشروعات الطلابية بالقسم، من بينها حملة «ميركاتو» ومشروع «عرض تاني»، في إطار تعزيز روح العمل التطوعي بين الشباب، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بين طلاب كلية الإعلام.

وخلال الزيارة، شارك الطلاب في أنشطة تجهيز وفرز الملابس داخل مقر المؤسسة، استعدادًا لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تعكس وعي الشباب بأهمية دعم المبادرات الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد العديد من صور العطاء والتكافل داخل المجتمع المصري.

دور الشباب في إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع

وأكد فريق «بصمة مصرية» أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة تأتي انطلاقًا من إيمان الحملة بدور الشباب في إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع، ليس فقط من خلال المحتوى الرقمي، ولكن أيضًا عبر المشاركة الفعلية في المبادرات الإنسانية والعمل التطوعي.

وتسعى حملة «بصمة مصرية» إلى تعزيز وعي الشباب المصري بدورهم في تشكيل صورة الوطن عبر المنصات الرقمية، وترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية المسؤولة، من خلال تشجيع إنتاج محتوى إيجابي يعكس الهوية المصرية والتنوع الثقافي والحضاري للمجتمع.