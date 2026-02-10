الترجي يفتح مفاوضاته مع باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية

فتح نادي الترجي التونسي مفاوضاته رسميًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد إقالة المدرب السابق ماهر الكنزاري بسبب سوء النتائج، وتعيين كريستيان براكوني بشكل مؤقت لقيادة الفريق في الفترة الماضية.

وكشف موقع "نسمة سبورت" التونسي عن وصول وكيل أعمال كارتيرون إلى تونس لبدء المفاوضات مع إدارة الترجي، لدراسة إمكانية توليه تدريب الفريق رسميًا، وهو ما قد يسفر عن اتفاق مبدئي سريع حال التوافق بين الطرفين.

ويُعد كارتيرون، الذي غادر تدريب أم صلال القطري في 22 يناير الماضي نتيجة ضعف النتائج، خيار الترجي لتعزيز فرص الفريق في المنافسات القادمة، خاصة في ظل التحديات القارية.

ويستعد الترجي لمواجهة حاسمة أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي