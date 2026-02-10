إشادة بحرينية بنجاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة

أشاد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، بالنجاح المتميز الذي حققته أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته السادسة والثلاثين، والذي عُقد بالقاهرة يومي 19 و20 يناير 2026م، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك في رسالة رسمية بعث بها.

وثمّن رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، في رسالته الموجّهة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر، مشيدًا بحسن الإعداد والتنظيم، ومؤكدًا أن موضوع المؤتمر عكس رؤية علمية رصينة ورسالة فكرية واعية، تجسّد مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة ودورها المحوري في خدمة قضايا الإسلام المعاصرة.

وأوضح أن المؤتمر، بما تميّز به من تنوع في محاوره ورصانة في أوراقه العلمية، أسهم في إثراء الحوار العلمي والفكري، وتعزيز القيم الدينية الرشيدة، وربط الخطاب الديني بقضايا الواقع ومتطلباته، بما يخدم المجتمعات، ويدعم مسارات الاستقرار والتعايش.

كما أعرب عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في دعم مسارات تجديد الخطاب الديني، وتعزيز أُطُرِ التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم رسالة الإسلام السمحة.

وجدّد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، راجيًا دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.