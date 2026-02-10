قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
ديني

هل يجب تبييت النية في رمضان يوميا؟.. أزهري يجيب

نية الصيام
نية الصيام
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: هل يشترط لصحة صوم أي يوم من أيام رمضان أن أنوي صيامه من الليل؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

وأجاب د. لاشين قائلاً إن النية عند جمهور العلماء شرط أساسي لصحة كل عبادة سواء كانت صلاة أو صيامًا أو زكاة أو حجًا، وأن العبادة بدون نية لا تصح، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

وأوضح أن جمهور أهل العلم استدلوا على اشتراط النية في صحة العبادات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال بالنيات)، مبينًا أن الصوم من العبادات التي لا تصح إلا بالنية، وقد اتفق جمهور الفقهاء على ذلك، لكنهم اختلفوا في توقيت وجود النية.

وأضاف أن الرأي الأول، وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يرى أن النية يجب أن تكون قبل بداية وقت الصوم، أي من الليل، واستدلوا بحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)، كما ورد حديث آخر بمعنى قريب عن عائشة رضي الله عنها يؤكد عدم صحة الصوم بدون نية قبل الفجر.

وأشار إلى أن من أدلة الجمهور كذلك القياس على الصلاة وسائر العبادات التي تشترط النية لصحتها، موضحًا أن وجود النية يميز بين الامتناع عن الطعام كعبادة وبين الامتناع عنه بسبب عادة أو مرض، مع التأكيد أن الخلاف بين العلماء كان حول توقيت النية وليس أصل وجودها.

وأوضح أن الرأي الثاني وهو مذهب الأحناف يرى جواز نية الصيام نهارًا في صيام رمضان وكل صوم معين، واستدلوا بحديث يوم عاشوراء حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن صام أن يمسك بقية يومه، معتبرين ذلك دليلاً على صحة نية الصيام أثناء النهار.

وبيّن أن الرد على هذا الاستدلال أن صيام عاشوراء لم يكن فرضًا وإنما كان سنة، مستشهدًا بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر).

وأكد أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور القائل بوجوب تبييت النية من الليل لصحة صيام الفرض، أما صيام النفل فلا يشترط فيه تبييت النية من الليل عند الشافعية والحنابلة، بينما يشترط المالكية تبييت النية لصحة الصوم مطلقًا سواء كان فرضًا أو نفلًا.

وأشار إلى أن من الأدلة على جواز نية صوم النافلة أثناء النهار ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يومًا هل عندهم طعام، فلما أخبروه بعدم وجوده قال: (فإني صائم)، وكان ذلك خلال النهار، كما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم.

تبييت النية صيام رمضان عطية لاشين الصيام

