مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، للنظر في التعديل الوزاري.



التعديل الوزاري الجديد

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء، منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.

نستعرض لكم أبرز أسماء الوزراء الجدد 2026

اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي.

جيهان زكي لوزارة الثقافة.

محمد فريد لوزارة الاستثمار.

ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام.

رأفت هندي لوزارة الاتصالات.

راندة المنشاوي لوزارة الإسكان.

جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي.

أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

حسام حسني نائبًا لوزير الصحة.

أحمد رستم لوزارة التخطيط.

خالد هاشم وزارة الصناعة.

حسن الرداد وزارة العمل.

محمود حلمي الشريف وزارة العدل.

الوزراء الباقون في مناصبهم

يستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري، واستمر بعضهم في أداء مهامهم.

يستمر الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية.

المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء.

الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجهما.

ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول.

أحمد كوجك وزيرا للمالية.

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل.

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين.