شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري

مجلس النواب
مجلس النواب
محمود مطاوع   -  
البهى عمرو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، للنظر في التعديل الوزاري.


التعديل الوزاري الجديد

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء، منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.

نستعرض لكم أبرز أسماء الوزراء الجدد 2026

اللواء محمد عبد الفتاح لوزارة الإنتاج الحربي.

جيهان زكي لوزارة الثقافة.

محمد فريد لوزارة الاستثمار.

ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام.

رأفت هندي لوزارة الاتصالات.

راندة المنشاوي لوزارة الإسكان.

جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي.

أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

حسام حسني نائبًا لوزير الصحة.

أحمد رستم لوزارة التخطيط.

خالد هاشم وزارة الصناعة.

حسن الرداد وزارة العمل.

محمود حلمي الشريف وزارة العدل.

الوزراء الباقون في مناصبهم

يستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري، واستمر بعضهم في أداء مهامهم.

يستمر الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية.

المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء.

الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجهما.

ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول.

أحمد كوجك وزيرا للمالية.

الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل.

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

مجلس النواب التعديل الوزاري النواب الحكومة

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

