أستاذ قانون دستوري: مجلس النواب سيطبق غدا المادة 146 أو 147 من الدستور... فيديو

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه فيما يخص التعديل الوزاري غدا، فإن مجلس النواب سيطبق إما المادة 146 أو المادة 147 من الدستور.

وأضاف طارق خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن خطاب التكليف من رئيس الجمهورية، هو الذي سيحدد هل هناك إعادة تشكيل أو تعديل، وهناك فارق بين هذا وذلك، لأن الخطاب إما بتكليف فلان الفلاني بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج على مجلس النواب، وبالتالي هذا يعتبر تشكيل الحكومة.

أما التعديل الوزاري طبقا للمادة 147 والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة للحاضرين بحيث لا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء.

وتابع: الفرق بين التشكيل والتعديل، أن إعادة التشكيل يجب أن تحصل الحكومة على أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم على الأكثر، وفي هذه الحالة يكون الأمر طيب، وهناك أمر آخر، في حالة عدم الحصول على الأغلبية، فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء يرشحه الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب.

وأوضح أنه بعد الموافقة على التعديل الوزاري من مجلس النواب بالأغلبية، فإن حلف اليمين للوزراء الجدد سيكون أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء القادم.