برلمان

مها عبد الناصر تطرح رؤية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر

كشفت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رؤيتها التشريعية والتنظيمية بشأن تقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال جلسات الاستماع المعقودة لمناقشة إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا الرقمية.

وقالت عبد الناصر خلال منشور علي صفحتها علي الفيس بوك أنها، خلال مشاركتها في الجلسات التي عُقدت بحضور ثلاثة وزراء وممثلي الحكومة والجهات المعنية، إن الأطفال يتعرضون لمخاطر متعددة على رأسها الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، لما له من تأثير مباشر على مستويات التركيز والقدرة على الاستيعاب، مطالبة وزير التربية والتعليم بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل جميع المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تفاعل الأطفال مع غرباء عبر الألعاب الإلكترونية، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعوية مبسطة تستهدف أولياء الأمور، تتضمن شرح آليات إغلاق غرف الدردشة داخل الألعاب، على أن يتم نشر هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسالها في رسائل مباشرة على هواتف أولياء الأمور بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت عبد الناصر أنها دعت إلى دراسة تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال في إطار تشريع متوازن يراعي حماية النشء دون الإضرار بحقوق الاستخدام، مؤكدة في ختام حديثها أن الأسرة تظل خط الدفاع الأول والأهم في مواجهة مخاطر الفضاء الرقمي.

