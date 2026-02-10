مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتحطم مروحية بقاعدة "السارة" بمدينة الكفرة الليبية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص في تحطم المروحية.





كما نشرت وسائل إعلام محلية بعض الصور للحادث، تظهر اشتعال النيران في المروحية بعد سقوطها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين ومياه بحر أزوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في التاسع من فبراير، من الساعة 17:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت واعترضت وسائل الدفاع الجوي الروسي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية.

منها 12 طائرة فوق أراضي منطقة بيلغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، و3 طائرات فوق مياه بحر أزوف".