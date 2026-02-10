قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أصدر قرارا بتحويل عصام الصباحي إلى التحقيق، بسبب المشاداة الكلامية الحادة بينه وبين الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي وصلت إلى الاشتباك بالأيدي بينهما.

وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه قد يصدر قرار من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بفصل عصام الصباحي من حزب الوفد.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد تفاصيل المشاداة الكلامية الحادة بين عصام الصباحي و الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي أدت إلى تقدم الدكتور ياسر حسان باستقالته من منصبه كأمين صندوق حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن السبب في المشاداة هو قيام النائبة شيرين طايل زوجة عصام الصباحي بوضع شيك بـ 5 مليون جنيه كتبرع لحزب الوفد في حال فوزها بعضوية مجلس النواب مثل باقي النواب التي تتبرع بشيكات لحزب الوفد كتبرع مشروط في حالة الفوز بعضوية مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد تحدث عن الأزمة المالية لجريدة الوفد في ظل عدم صرف مرتبات جريدة الوفد وحزب الوفد، وهناك عجز مليون جنيه شهريا في مرتبات جريدة الوفد وحزب الوفد.

وتابعت المصادر : حينما قاموا بمراجعة تبرعات النواب سواء شيكات بـ 5 ملايين جنيه أو ١٠ ملايين جنيه، لكي يحصلوا على جزء منها لدفع مرتبات جريدة الوفد وحزب الوفد ، فكانت هناك مذكرة معروضة على الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن الـ 5 ملايين قيمة تبرع النائبة شيرين طايل زوجة عصام الصباحي لحزب الوفد حال فوزها بعضوية مجلس النواب، مما أدى إلى دخول عصام الصباحي في مشاداة كلامية مع الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد اعتراضا منه على ذكر إسم زوجته في المذكرة التفصيلية ، ووصلت إلى الإشتباك بالأيدي بين عصام الصباحي والدكتور ياسر حسان ،مما أدى إلى تقديم الدكتور ياسر حسان استقالته من حزب الوفد.

وتابعت المصادر : وبسبب المشاداة الكلامية الحادة بين عصام الصباحي و الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والتي وصلت إلى الإشتباك بالأيدي بينهما ، لم تتمكن الهيئة العليا لحزب الوفد من عرض الموقف المالي لجريدة الوفد وحزب الوفد.

وكان قد تقدم ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، باستقالته رسميًا من منصبه، على خلفية مشادة كلامية حادة مع عصام الصباحي، شهدها اجتماع الهيئة العليا للحزب، وتخللتها عبارات انفعالية غير مسبوقة داخل حزب الوفد وصلت لحد التهديد بالضرب.

وجاءت الاستقالة في خطاب موجه إلى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، أكد فيه حسان أنه أدي مهمته طوال ثلاث سنوات «بأقصى درجات الأمانة والانضباط»، متحملًا أعباءً جسيمة شملت إدارة ملفات مالية معقدة، ومواجهات قضائية، وفصلًا تعسفيًا، على حد وصفه.

وأوضح حسان أنه توصل إلى قناعة بأن استمراره في منصبه خلال المرحلة الراهنة أصبح «عبئًا على أطراف داخل الحزب»، وهو ما تأكد له خلال أحداث الاجتماع الأخير التي سبقَت قرار الاستقالة مباشرة، مشيراً إلى أنه وقع على نقل توقيعات أمانة الصندوق إلى المهندس مصطفى رسلان، أمين الصندوق المساعد، ليتولى تسيير الأعمال مؤقتًا لحين اختيار أمين صندوق جديد وفقًا للائحة الحزب.

كما أعلن "حسان"، أنه سلم رئيس الحزب كامل البيانات المتعلقة بالوضع المالي، مؤكدًا أن أموال الوفد وحقوقه في أيدٍ أمينة في ظل القيادة الحالية، موجها الشكر لأعضاء الهيئة العليا الذين ساندوه خلال فترة عمله، خاصة أنهم خاضوا معًا معارك صعبة للحفاظ على أموال الحزب وحقوقه ونجحوا في ذلك.

حزب الوفد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عصام الصباحي الدكتور ياسر حسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

النائب محمد فؤاد زغلول

برلماني : القمة المصرية الصومالية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم أمن البحر الأحمر

مجلس النواب

قمة القاهرة أبوظبي ترسم خريطة المستقبل.. نواب: تنسيق مصري إماراتي غير مسبوق

مها عبد الناصر

مها عبد الناصر تطرح رؤية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد