خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف إصابات خماسي الفريق من مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز الأربعاء المقبل.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن محمد صبحي سيخضع لكشف طبي غدًا لتحديد موقفه من لقاء سموحة ولكن الأقرب غياب اللاعب عن المواجهة وتجهيزه لمباراة كايزر تشيفز السبت.

وأضاف، آدم كايد إصابة خفيفة في السمانة وهيخضع لاختبار طبي غدا لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سموحة.

وتابع، عمر جابر وفتوح في المرحلة التأهيلية من الإصابة، ولكن جابر قريب من التواجد في اللقاء بينما سيغيب فتوح وسيتم تجهيزه لمواجهة كايزر تشيفر.