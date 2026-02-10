قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي

تصفيد الشياطين في رمضان
تصفيد الشياطين في رمضان
أحمد سعيد

مع اقتراب أول أيام شهر رمضان 2026 تكثر التساؤلات حوله هذا الشهر الفضيل، ومن بين أكثر الأسئلة التي تحير الناس، لماذا تُرتكب المعاصي رغم تصفيد الشياطين في رمضان؟ وهو سؤال بينت إجابته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي وفي إطار توضيح الدين بطريقة يسيرة على الناس وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال.

لماذا تُرتكب المعاصي رغم تصفيد الشياطين في شهر رمضان؟

من بين فضائل شهر رمضان التي اختص بها دون غيره من الشهور ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

وقد بيّنت دار الإفتاء المعنى المقصود في الحديث الشريف من تصفيد الشياطين موضحة أنه قد يُرَاد به أنَّ الشياطين مغلولون ومقيدون حقيقةً في هذا الشهر، وقد يكون المراد أنهم ممنوعون من إيذاء المؤمنين وإغوائهم والتزيين لهم، ويحتمل أن المراد أن الله تعالى يحفظ فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي، أو يقصد به نوعٌ مخصوصٌ من الشياطين.

وعن سبب ارتكاب المعاصي من بعض الناس في شهر رمضان فهو يحتمل أن يكون لسببين:

  • أن هناك أسبابًا أخرى لاقتراف الذنوب والمعاصي مثل النفوس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسية.
  • أن يكون تصفيد الشياطين المقصود به غالب الشياطين والمردة منهم، ولكن من ليس من المردة فقد لا يُصَفَّد، والمقصود في الحديث: تقليل الشرور وهذا موجود في شهر رمضان؛ لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل.

ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان ؟

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، تحدث عن المعاني العميقة التي يحملها الحديث الشريف: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين"، مؤكداً أنه يعكس فضل هذا الشهر الكريم ومكانته العظيمة في الإسلام.

وخلال تصريحات سابقة، أشار المفتي السابق إلى أن العلماء قدموا عدة تفسيرات لمعنى "تصفيد الشياطين"، فمنهم من قال إن الشياطين تُقيد وتُغل حقيقةً خلال شهر رمضان، ومنهم من رأى أن المقصود هو الحد من تأثيرها وإيذائها للمؤمنين، بحيث لا تستطيع إغواءهم كما تفعل في بقية الشهور.

وتابع أن هناك تفسيراً آخر يفيد بأن الله- عز وجل- يُعين عباده على الطاعة في رمضان أكثر من أي وقت آخر، أو أن التصفيد يخص فئة معينة من الشياطين، مثل المردة ومسترق السمع، وليس كل الشياطين.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن استمرار بعض الأشخاص في ارتكاب المعاصي خلال رمضان لا يُعد دليلاً على بطلان الحديث، بل يمكن أن يكون ذلك بسبب ضعف التزام بعض الصائمين بآداب الصيام وشروطه، أو نتيجة وساوس النفس، وليس بالضرورة بسبب وسوسة الشياطين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اجتناب الذنوب في هذا الشهر الفضيل، حتى لا يُحرم المسلم من الأجر العظيم والثواب المضاعف لصيامه.

تصفيد الشياطين تصفيد الشياطين في رمضان رمضان شهر رمضان 2026 لماذا تُرتكب المعاصي رغم تصفيد الشياطين في شهر رمضان دار الإفتاء الإفتاء معنى تصفيد الشياطين ما معنى تصفيد الشياطين معنى تصفيد الشياطين في رمضان

