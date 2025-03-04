ماذا يعني تصفيد الشياطين في رمضان؟.. د. شوقي علام يوضح

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عن المعاني العميقة التي يحملها الحديث الشريف: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين"، مؤكداً أنه يعكس فضل هذا الشهر الكريم ومكانته العظيمة في الإسلام.

وخلال استضافته في برنامج "فتاوى الصيام"، الذي يُعرض على قناة الناس، أشار المفتي السابق إلى أن العلماء قدموا عدة تفسيرات لمعنى "تصفيد الشياطين"، فمنهم من قال إن الشياطين تُقيد وتُغل حقيقةً خلال شهر رمضان، ومنهم من رأى أن المقصود هو الحد من تأثيرها وإيذائها للمؤمنين، بحيث لا تستطيع إغواءهم كما تفعل في بقية الشهور.

كما أن هناك تفسيراً آخر يفيد بأن الله- عز وجل- يُعين عباده على الطاعة في رمضان أكثر من أي وقت آخر، أو أن التصفيد يخص فئة معينة من الشياطين، مثل المردة ومسترق السمع، وليس كل الشياطين.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن استمرار بعض الأشخاص في ارتكاب المعاصي خلال رمضان لا يُعد دليلاً على بطلان الحديث، بل يمكن أن يكون ذلك بسبب ضعف التزام بعض الصائمين بآداب الصيام وشروطه، أو نتيجة وساوس النفس، وليس بالضرورة بسبب وسوسة الشياطين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اجتناب الذنوب في هذا الشهر الفضيل، حتى لا يُحرم المسلم من الأجر العظيم والثواب المضاعف لصيامه.

دعاء للميت في رمضان

ورد دعاء للميت في رمضان 2025 م ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت في رمضان مكتوب.

• اللهم في رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام واجعل رمضانه أجمل في الجنة.

• اللهم في رمضان اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة.

•اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له.

• يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك.