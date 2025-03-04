قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-3-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في مصر
أذان المغرب اليوم 4 رمضان.. اعرف موعد إفطارك وأقاربك بالمحافظات
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
ماذا يعني تصفيد الشياطين في رمضان؟.. د. شوقي علام يوضح
دون سائق .. مازيراتي MC20 تصل إلى سرعة قصوى مذهلة
أسرع قطارات السكك الحديد.. تفاصيل مواعيد التالجو وطرق الحجز
ظهر بدبوس “فلسطين حرة” في الأوسكار.. من هو جاي بيرس؟
سهل ولذيذ.. طريقة عمل الفول بالبيض والبقدونس
سلامتك يا أشرف.. روجينا تعلن عن تعرض زوجها لوعكة صحية
بدرية طلبة: ياسمين عبد العزيز كانت هتبعت لي طائرة خاصة عشان احضر جنازة جوزي
استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يعني تصفيد الشياطين في رمضان؟.. د. شوقي علام يوضح

د. شوقي علام
د. شوقي علام
عبد الرحمن محمد

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عن المعاني العميقة التي يحملها الحديث الشريف: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين"، مؤكداً أنه يعكس فضل هذا الشهر الكريم ومكانته العظيمة في الإسلام.

وخلال استضافته في برنامج "فتاوى الصيام"، الذي يُعرض على قناة الناس، أشار المفتي السابق إلى أن العلماء قدموا عدة تفسيرات لمعنى "تصفيد الشياطين"، فمنهم من قال إن الشياطين تُقيد وتُغل حقيقةً خلال شهر رمضان، ومنهم من رأى أن المقصود هو الحد من تأثيرها وإيذائها للمؤمنين، بحيث لا تستطيع إغواءهم كما تفعل في بقية الشهور.

كما أن هناك تفسيراً آخر يفيد بأن الله- عز وجل- يُعين عباده على الطاعة في رمضان أكثر من أي وقت آخر، أو أن التصفيد يخص فئة معينة من الشياطين، مثل المردة ومسترق السمع، وليس كل الشياطين.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن استمرار بعض الأشخاص في ارتكاب المعاصي خلال رمضان لا يُعد دليلاً على بطلان الحديث، بل يمكن أن يكون ذلك بسبب ضعف التزام بعض الصائمين بآداب الصيام وشروطه، أو نتيجة وساوس النفس، وليس بالضرورة بسبب وسوسة الشياطين.

 واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اجتناب الذنوب في هذا الشهر الفضيل، حتى لا يُحرم المسلم من الأجر العظيم والثواب المضاعف لصيامه.

دعاء للميت في رمضان

ورد دعاء للميت في رمضان 2025 م ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت في رمضان مكتوب.

• اللهم في رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام واجعل رمضانه أجمل في الجنة.

• اللهم في رمضان اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة.

•اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له.

• يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك.

تصفيد الشياطين دعاء للميت في رمضان د شوقي علام ماذا تعني تصفيد الشياطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور

"العملية مش فتونة".. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب

زكاة الفطر 2025

دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

رشوة

مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

ترشيحاتنا

البطاقة

أسهل طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

صورة أرشيفية

مصرع شخص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

صورة أرشيفية

المفرمة كلت ايدة.. إصابة طفل أثناء فرم لحمة بالشرقية

بالصور

احترام الأذواق.. إتيكيت الدعوة على عزومة فطار رمضان

السفرة
السفرة
السفرة

أبرزهم خروب وتمر هندي.. مشروبات في رمضان

مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان

كل ما تحتاج معرفته عن سكر الدم الطبيعي للصائم

سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان

أبسط حلويات لرمضان.. طريقة عمل الرقاق السوداني بـ3 وصفات مختلفة

الرقاق السوداني
الرقاق السوداني
الرقاق السوداني

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد