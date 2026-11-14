رؤوف سعد: ترامب يبحث عن إنجاز سياسي بعد تعثر طموحاته السياسية حاليا

قال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الطموحات السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرضت لانتكاسات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفعه، بحسب تقديره، إلى البحث عن إنجاز سياسي يعوض هذه التعثرات ويمنحه فرصة لتقديم نهاية مختلفة للمرحلة الحالية من إدارته.

وأوضح سعد خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن ترامب يسعى إلى تحقيق مكسب يستطيع تسويقه باعتباره انتصارا، في ظل ما يواجهه من ضغوط وتحديات داخلية، مشيرا إلى أن حساباته لا تقتصر على تطورات المواجهة مع إيران، بل ترتبط أيضا برغبته في تعزيز صورته السياسية وتحقيق إنجازات على مستوى الملفات الدولية.

وأضاف أن واشنطن تبحث عن صيغة تتيح لها الخروج من الأزمة بصورة تحفظ مكانة الإدارة الأمريكية، وتمنح ترامب ما يمكن تقديمه للرأي العام باعتباره نجاحا سياسيا، مؤكدا أن قراءة التحركات الأمريكية تتطلب النظر إلى الأهداف الاستراتيجية والحسابات السياسية، وليس الاكتفاء بالتصريحات المعلنة.