خالد الغندور: الزمالك يستقر على تمديد وتعديل عقد محمد إبراهيم بتوصية معتمد جمال

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولو نادي الزمالك استقروا على خطوة تمديد وتعديل عقد محمد إبراهيم لمدة 5 مواسم، الظهير الأيمن الشاب بالفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة المميزة ودعم الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، جاءت هذه الخطوة بناءً على توصية من معتمد جمال المدير الفني للفريق، الذي أشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعب مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعد من المواهب الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا.

الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقبلة في الدوري المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد سلسلة من النتائج التي شهدت تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.