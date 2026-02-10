كريم فضل : ميركاتو بيراميدز مقبول.. وعودة كهربا لـ إنبي منطقية

أكد كريم فضل، الناقد الرياضي، أن ميركاتو نادي بيراميدز خلال سوق الانتقالات الشتوية، جاء مقبولًا إلى حد كبير من حيث التدعيمات، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى النزول بمتوسط الأعمار السنية، خلال المواسم المقبلة.



وأضاف فضل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الاتحاد السكندري نجح في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المؤثرة، على رأسها محمد مجدي أفشة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء زعيم الثغر داخل الملعب.

وأوضح الناقد الرياضي أن أفشة يحتاج دائمًا للعب في ناد جماهيري يمنحه الدافع والدعم المعنوي، وهو ما يفسر اختياره الانضمام للاتحاد السكندري، بعكس محمود كهربا الذي اختار العودة إلى إنبي.

وأردف:" عودة كهربا للنادي البترولي، تبدو منطقية، أنه يسعى لاستعادة مستواه الفني بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية.".