مستشفى مبرة العصافرة تكشف تفاصيل التقرير الطبي لحادث شباب بيراميدز

كشفت مستشفى مبرة العصافرة بالإسكندرية تفاصيل التقرير الطبي الخاص بحالة لاعبي فريق بيراميدز مواليد 2007، عقب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من اللاعبين إثر سقوط المصعد بأحد الفنادق، أثناء تواجد الفريق بالمحافظة لخوض مباراة رسمية ضمن منافسات دوري الشباب.

وجرى نقل اللاعبين المصابين على الفور إلى مستشفى مبرة العصافرة، حيث خضعوا لسلسلة من الفحوصات الطبية الشاملة تحت إشراف الفرق الطبية المتخصصة، للاطمئنان على حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

تفاصيل الحالات الطبية للاعبين جاءت على النحو التالي:

محمد عطية سيد عطية: ما بعد الارتجاج، كدمة بالظهر، كسر في عظام الساعد الأيسر، كدمة بالركبة اليسرى، وكدمة بالقدم اليسرى.

محمد عبد الغني عبد الحليم: ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى.

محمد ياسر السيد مصيلحي: ما بعد الارتجاج، مع جرح رضي.

حمزة الشاذلي أحمد: ما بعد الارتجاج.

محمود كرم محمد مصطفى: ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

وأكدت المصادر الطبية أن جميع اللاعبين يخضعون للمتابعة المستمرة، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكل حالة وفقًا لتوصيات الأطباء، لحين استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.