قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبييت نية الصيام.. هل تكفي مرة واحدة طوال شهر رمضان؟
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسنت رضا ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد علي مسجد السيدة نفيسة ورفضت لقب ملكة الإغراء

ابنة هند رستم
ابنة هند رستم
سعيد فراج

في حلقة فنية خاصة قالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي ، ان زواج الفنانة هند رستم من الدكتور فياض كان عام ٦٠ واعتزالها ٧٨ ولم يكن الزواج سبب الاعتزال ، مشيرة الي ان هند رستم كانت راضية عن رحلتها الفنية وكانت تذهب الي مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وكانت تحب هذا المكان وعندما توفيت صلينا عليها هناك وايضاً مسجد الحسين  

وكانت ترفض لقب ملكة الاغراء ولا تحبه وفيها الكثير عندما قصت شعرها كانت تشبه مارلين مونرو 

واشارت الي مجلة آخر ساعة كانت تعمل ريبورتاج مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد .  واختار هند رستم  ان تشاركك الحوار ، وتحدثوا معاها وهو كان يحب هند رستم لانه كان يحب إنسانه اسمها سارة ويري ان هند رستم شبهها 

وعن حفيدها محمد اشارت ابنتها انها كانت بتحبه جدا ، وحصلت هند علي جوائز منها جائزة الدولة وعندما أرادوا تكريمها قالت شادية تستحق التكريم قبلي لانها كانت تمثل قبلي واعتقد شادية كانت معتزلة وقتها ، وامي بسبب بعدها عن الساحة الفنية بسبب الاعتزال كانت بعيدة عن صناع الفيلم ولهذا كانت لم ترشح للتكريم في العدد من المناسبات. 

كواليس أعمال هند رستم

كما تحدثت عن مشهد بفيلم " صراع في النيل " وكانت هند رستم وقعت كاميرا مهمة للتصوير وكان المنتج جمال الليثي غاضب وقتها 

واوضحت انها كانت تشاهد عدد من النجمات ويتواصلوا معاها من النجمات الشابات ، وهناك ممثلات قريبة منهم من الجيل الحالي ومنهم  منة شلبي ودورها في الساحر  وقالت لها دور جميل ولكن لازم تخسي ، وايضا نيللي كريم وقالت انها ستكون رائعة وايضا هند صبري ونيرمين الفقي ولكن لو قدر لممثلة ان تقدم سيرة هند رستم لابد ان تكون علي قدر من الجمال .

هند رستم الفنانة هند رستم عمرو الليثي ابنة هند رستم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

كاسيميرو

مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو.. وتونالي على رأس المرشحين

بيراميدز

بعد حادث سقوط المصعد.. رئيس بيراميدز يوجّه الشكر لوزير الشباب والرياضة

منتخب مصر

مصطفى أبوزهرة: خطة إعداد منتخب مصر للمونديال وضعت مع حسام حسن قبل أمم إفريقيا

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد