في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين ومياه بحر أزوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في التاسع من فبراير، من الساعة 17:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت واعترضت وسائل الدفاع الجوي الروسي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية. منها 12 طائرة فوق أراضي منطقة بيلغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، و3 طائرات فوق مياه بحر أزوف".

و في سياق أخر، أعلن اللواء الجوي الحادي عشر "خيرسون"، التابع للجيش الأوكراني، عن فقدان القوات المسلحة الأوكرانية مروحية من طراز Mi-24 خلال مهمة قتالية.

وأفادت صفحة اللواء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن طاقم المروحية لم يعد من المهمة القتالية.

في وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطار عسكري أوكراني.

