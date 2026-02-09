بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن إندونيسيا ستكون أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية، التي ستتولى جوانب من حفظ السلام في غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي أقرته إدارة ترامب.

قوة الاستقرار الدولية في غزة

في الأشهر السابقة، ذُكر اسم إندونيسيا كدولة محتملة للمساهمة في قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، ولكن حتى الآن، لم تُقدم أي دولة على خطوة ملموسة بإرسال قوات.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته إذاعة كان العبرية، من المتوقع أن تصل القوات الإندونيسية إلى غزة في غضون أسابيع، بعد زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى واشنطن لحضور قمة السلام من أجل الازدهار التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير.

ولا يُتوقع أن تسعى قوة الاستقرار الدولية، بشكل عام، ولا إندونيسيا بشكل خاص، إلى مواجهة مباشرة مع حركة حماس أو نزع سلاحها بشكل استباقي، بل يُتوقع منها الإشراف على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وربما معالجة قضايا أخرى متعلقة بالحدود.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يشرف جنود إندونيسيون على بعض خطوط الدفاع في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

كما تُثار تساؤلات حول عدد الإندونيسيين الذين سينضمون، مع توقعات بانضمام آلاف على الأقل.

علاوة على ذلك، تُثار تساؤلات حول الدول التي ستحذو حذو إندونيسيا، ومتى.