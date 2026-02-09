رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يزور الجانب المصري من معبر رفح

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، تفقده الجانب المصري من معبر رفح، بهدف الاطلاع على الإجراءات اللوجستية المتبعة لتسهيل عبور الفلسطينيين من وإلى القطاع.

وأوضح شعث، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات واسعة، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات اللوجستية في معبر رفح لتسهيل حركة دخول وخروج الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعبّر عن امتنانه العميق للقيادة المصرية على دورها الدؤوب في منع تهجير الفلسطينيين، مثمنًا الموقف المصري الثابت في دعم حق عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة من مصر ومن مختلف أماكن تواجدهم.

وأضاف شعث أن الدور المصري تجاه أهالي غزة يُعد عملًا وطنيًا كبيرًا، موجّهًا الشكر للرئيس المصري والحكومة المصرية على جهودهم في الحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي.

في السياق ذاته، كشف شعث عن العمل على إعداد خطة متكاملة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى قطاع غزة، موضحًا أنه تم عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية لبحث سبل دعم القطاع، مشيرًا إلى تلقي تعهدات بتوفير التمويل اللازم لعمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.