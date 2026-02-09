قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
مش دكتور .. القصة الحقيقية لعلاج فرد أمن للمرضى بمستشفى البلينا
أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72032 شهيدا

الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,032 شهيدا
الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,032 شهيدا
أ ش أ

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,032 شهيدا، و171,661 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم أن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 شهداء، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضح البيان ، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 581، وإجمالي الإصابات إلى 1,553، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.

وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضحايا تحت الركام طواقم الإسعاف

خلطة المحشي
فورد
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

