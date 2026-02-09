الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72032 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,032 شهيدا، و171,661 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم أن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 شهداء، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضح البيان ، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 581، وإجمالي الإصابات إلى 1,553، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.