الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعيين مدرب جديد بشكل مؤقت، عقب قرار إقالة ماهر الكنزاري، على خلفية الخسارة الأخيرة أمام الملعب المالي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام الملعب المالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية، وهي النتيجة التي عقَّدت موقف الفريق في سباق التأهل، حيث بات مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وأكد النادي التونسي، عبر صفحته الرسمية، إسناد مهمة قيادة الفريق مؤقتًا إلى المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، الذي كان يشغل منصب المدير الفني المساعد؛ وذلك لحين الاستقرار على المدرب الجديد بشكل نهائي.

وأوضح بيان الترجي، أن براكوني سيتولى الإشراف على تدريبات الفريق والتحضير للمواجهة الحاسمة أمام بترو أتلتيكو، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مساندة الجماهير للفريق خلال هذه المرحلة الصعبة.

وطالب النادي من جماهيره، بمواصلة الدعم والمؤازرة؛ من أجل مساعدة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن استمرار مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.