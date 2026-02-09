في تنوع كبير.. عمرو الليثي يكشف عن رأيه في مسلسلات رمضان

كشفت الإعلامي د. عمرو الليثي، رأيه في مسلسلات رمضان 2026، والنجوم المفضلين له.

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا سعيد أن المتحدة بتقدم 22 مسلسل وشايف إن في تخطيط جيد جداً دايماً الدراما عبارة عن تخطيط استراتيجي يعني دايماً يقولك إيه الفكر الاستراتيجي اللي بيحكمنا في الإنتاج وهكذا كان ممدوح الليثي والدي رحمه الله بيشتغل إيه خطط ويقولك هنعمل كام مسلسل وكل مسلسل نوعيته إيه والجمهور المستهدف منه إيه».

وتابع عمرو الليثي: «أنا شايف السنادي في 22 مسلسل بتنوع كبير بنجوم مختلفين بنجوم شباب فنخاطب جيل الشباب الجديد ونجيبهم يتفرجوا على المسلسلات بتنوع في الموضوعات وتنوع في الأفكار وده في حد ذاته بيدينا هذا الزخم الموجود بخلاف كمان ضغط الحلقات الـ 15 أنا من نوع اللي بيشجع دايماً فكرة الـ 15 لا أميل للـ 30 لأنه بحس بيحصل يعني نوع من التطويل أو المط أحياناً لما أقول مسلسل الـ 30 بتضطر ككاتب أنه أنا عظمت او ان انا تلاقي الحلقة في الاخر تطلع خمسة وثلاثين دي اربعين.. لكن لما بيتكتب على انه خمستاشر بيبقى اكثر اقناعا وموجز ومفيد ان شاء الله».

عمرو الليثي ونجمه المفضل

وحول نجومه المفضلين في رمضان، قال عمرو الليثي: «والله بحب يوسف الشريف وهو من الفنانين اللي أنا بحبهم وصديقي.. وبحب مصطفى شعبان .. مش عايز أقول أسماء بس أنا الحقيقة مؤمن بفكرة إن العمل مش بطل أنا مؤمن بفكرة أن العمل موضوع والموضوع هو اللي يفرض البطل فممكن بطل كبير في موضوع ضعيف ماينجحش وممكن موضوع كبير مع بطل جديد فالعمل ينجح فأنا بالنسبالي اللي بيحكمني ومعياري في اختيار العمل هو الموضوع إذا لقيت الموضوع الجيد بتفرج عليه وكلهم بالنسبالي أصدقائي وبحبهم».