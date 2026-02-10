زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبييت نية الصيام.. هل تكفي مرة واحدة طوال شهر رمضان؟
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
عبد الفتاح تركي

زيادة أسعار السجائر 4 جنيهات رسميا بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 .. بدأت الأسواق المصرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر المحلية، بعد إعلان شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية اعتماد تسعير رسمي جديد يشمل زيادة قدرها 4 جنيهات على العبوة الواحدة، وذلك في إطار تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وهي الزيادة التي تم إقرارها بشكل رسمي وملزم لجميع الشركات المنتجة والتجار دون استثناء.

وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه سوق الدخان متابعة دقيقة من الجهات المختصة، نظرًا لما تمثله أسعار السجائر من أهمية لشريحة واسعة من المستهلكين، فضلا عن ارتباطها المباشر بالسياسات الضريبية والرسوم المقررة على المنتجات التي تؤثر على الصحة العامة.

أسعار السجائر

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر اليوم

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من 10 فبراير 2026 تعكس زيادة رسمية قدرها 4 جنيهات على العبوة الواحدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الرسوم المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2018.

وأوضح أن هذه التعديلات تم احتسابها بشكل دقيق ضمن هيكل التسعير الجديد، بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، دون فرض أي أعباء إضافية غير معتمدة على المستهلك النهائي.

أسعار السجائر

السعر النهائي للسجائر بعد الزيادة الرسمية

أشار رئيس شعبة الدخان إلى أن السعر النهائي للمستهلك ارتفع ليصل إلى 48 جنيها للعلبة الواحدة بدلا من السعر السابق، ويشمل هذا السعر مجموعة من الأصناف الأكثر انتشارا في الأسواق المصرية، وهي كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا سوبر، إضافة إلى مونديال أحمر، ومونديال أزرق، ومونديال سيلفر، وجميعها بعبوة تحتوي على 20 سيجارة.

وأكد أن السعر المعلن هو السعر الرسمي والوحيد المعتمد للبيع للمستهلك، ولا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى أو مبرر.

تفاصيل سعر بيع الشركة وهوامش الربح

كشف الإمبابي عن تفاصيل التسعير المعتمد، موضحا أن سعر بيع الشركة للتاجر بلغ 47.85 جنيها للعلبة، في حين تم تحديد ربح التاجر عند 0.10 جنيه فقط، إضافة إلى دمغة ضريبية بقيمة 0.05 جنيه، ليصل إجمالي السعر النهائي للمستهلك إلى 48.00 جنيها دون أي زيادات أخرى.

وشدد على أن هذه الأرقام تم اعتمادها بشكل رسمي، وتم إخطار جميع الشركات والتجار بها، بما يضمن وضوح آليات التسعير ومنع أي تلاعب في الأسعار داخل الأسواق.

أسباب زيادة أسعار السجائر في فبراير 2026

أوضح رئيس شعبة الدخان أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر، والمقدرة بـ 4 جنيهات، جاءت نتيجة مباشرة للأعباء الضريبية الجديدة المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى الرسوم المخصصة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست قرارا فرديا من الشركات، بل التزام قانوني ناتج عن تطبيق التشريعات السارية.

أسعار السجائر الجديدة

وأضاف أن الشركات المنتجة التزمت بتطبيق هذه الزيادة دون أي تجاوز، مع مراعاة استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية خارج الإطار القانوني.

متابعة الأسواق وتحذير من أي تجاوزات سعرية

شدد إبراهيم الإمبابي على أن شعبة الدخان تتابع بشكل مستمر تنفيذ الأسعار الجديدة في الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك لضمان التزام جميع التجار بالسعر الرسمي المعلن، ومنع أي محاولات لفرض أسعار أعلى على المستهلكين.

وأكد أن الشعبة لن تتهاون مع أي تجاوزات سعرية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق التسعير الرسمي هو ضبط السوق، وحماية المستهلك، وضمان الشفافية الكاملة في تداول منتجات السجائر داخل الأسواق المصرية.

ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة عامة تستهدف تنظيم سوق الدخان، وضمان التوازن بين تطبيق القوانين الضريبية وحماية حقوق المستهلكين، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق قدر من الانضباط السعري، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمواطن أو خلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

وأكدت شعبة الدخان أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة، بما يضمن استقرار السوق خلال الفترة الآتية.

