إصابة 13 شخصا بعقر كلب في قرية غرب تيرة بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، إصابة 13 شخصًا معظمهم أطفال بعقر كلب ضال، وذلك بقرية غرب أسرة التابعة لمركز الحامول.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ تلقت بلاغاً من مستشفى بلطيم التخصصي باستقبال 13 حالة مصابة بعقر كلب.

وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتعامل مع الحالات طبياً، وتم خروج بعض الحالات بعد تحسنها.

ووجه الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإجراء اللازم طبيًا للحالات والأمصال اللازمة حتى تماثلهم التام للشفاء.

وأكد مصدر طبي بكفر الشيخ لـ صدى البلد، أن معظم الحالات إصابتها عبارة عن عقر «عض» باليد، وتم تطهير الجروح الخاصة بالحالات والتعامل طبيا، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى كفر الشيخ العام.