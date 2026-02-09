قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ دمياط تشارك في افتتاح مؤتمر "مارلوج 15" بالإسكندرية

بالانابة عن  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 15)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة: بوابة المستقبل للتجارة الخضراء"، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

​وأكدت الفعاليات أن ما يشهده قطاع النقل البحري من طفرة تنموية هو نتاج تنفيذ مباشر لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت هذا القطاع على رأس أولويات الأمن القومي والاقتصادي، مع الإشارة إلى أن تطوير الموانئ المصرية، ومنها ميناء دمياط والموانئ الحيوية الكبرى، يهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز ثقل إقليمي وعالمي ضمن رؤية مصر 2030، حيث تمثل الموانئ القلب النابض للتجارة الخارجية ومنها ميناء الإسكندرية الذي يمر عبره أكثر من 60% من تجارة مصر مع العالم.

​كما تابعت المهندسة شيماء الصديق ما يطرحه مؤتمر "مارلوج 15" من رسائل قوية حول التزام الدولة بالتحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد، والتركيز على أن المستقبل يكمن في الممرات اللوجستية الخضراء والممارسات الذكية التي ترفع الكفاءة وتقلل الانبعاثات.

وعقب الجلسة الافتتاحية، شاركت نائب محافظ دمياط في افتتاح المعرض التكنولوجي البحري الدولي "MarTech 2026" الذي يضم 26 عارضاً على مستوى العالم لاستعراض حلول إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة في مواجهة الأزمات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

​حضر فعاليات الافتتاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووزراء نقل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص، ولفيف من السفراء والقناصل ورؤساء هيئات الموانئ.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

