تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات والقمامة بنطاق حي شرق، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وشملت الأعمال رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب كنس وتجميع المخلفات خلال الفترة المسائية، بما يساهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للأهالي.

جاءت الأعمال تحت إشراف ومتابعة د. إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمشاركة د. أيمن شلبي نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وبالتنسيق مع طارق الفحام مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار الحملات الليلية بشكل يومي لتحقيق أعلى مستوى من النظافة والانضباط.