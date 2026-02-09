عايزين القصاص.. شقيق سيدة كفر الشيخ المجني عليها مع نجلها يحكي تفاصيل الجريمة| شاهد

طالب إبراهيم سالم، مزارع، شقيق السيدة المسنة المقتولة ونجلها في واقعة «جريمة العزبة البيضاء» بكفر الشيخ، بالقصاص العادل والعاجل من المتهمين بارتكاب الجريمة البشعة.

وقال سالم، لـ «صدى البلد»، إن ابنتها تعاني من صدمة عصبية شديدة منذ معرفتها بجريمة مقتل والدتها وشقيقها، مشيراً إلى أن الجميع في ذهول وصدمة شديدة بسبب هول الجريمة.

وأضاف أن شقيقته المجني عليها كانت طيبة والجميع يحبها وكانت مريضة بالضغط والسكر، وقبل الواقعة بأيام كانت عنده في المنزل، مطالبًا بالقصاص العادل والعاجل من المتهم والمشتركين معه في الجريمة.

ترزي وراء واقعة مقتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ

وكانت مباحث مركز كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، تمكنت من القبض على المتهم بإنهاء حياة سيدة مسنة ونجلها داخل مسكنهما بالعزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ.

وتبين أن المتهم يدعى خ.ش 29 سنة ترزي، مقيم بذات العزبة، وأنه أعد لذلك سلم حديدي طوله 6 أمتار، ودلف إلى منزل المجني عليهما، وقام بارتكاب الواقعة، وفرا هاربًا.

وكشفت اعترافات المتهم أمام رجال المباحث الجنائية، وجود خلافات سابقة بين المتهم والابن المجني عليه وأنه أراد أن ينتقم منه، بارتكاب الواقعة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثتين.