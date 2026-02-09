حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويجسد نموذجًا فريدًا للتنسيق العربي القائم على الثقة والرؤية المشتركة.

وأوضح «صالح» أن المباحثات بين القيادتين تأتي في توقيت بالغ الأهمية تمر به المنطقة، وتشير بوضوح إلى الدور المحوري لمصر والإمارات في دعم الأمن القومي العربي، وترسيخ دعائم الاستقرار، والتصدي لكافة التحديات التي تهدد أمن المنطقة ومستقبل شعوبها.

وأضاف أن اللقاء يؤكد توافق الرؤى بين القاهرة وأبو ظبي تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وأن وحدة الموقف بين القيادتين تمثل صمام أمان للمنطقة ورسالة طمأنة قوية بأن العرب قادرون على حماية مصالحهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.