عمرو أديب: الصين بقالها سنة ونص بتشتري دهب بس.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصين بقالها 15 شهر بتشتري ذهب، أكيد عندهم خطة وفي شيء ما بيتنفذ وبيُنجز، فأرجوكم استشيروا والناس هتخدم بعنيها.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن المواطن المصري بعد أن يصل إلى درجة من الشهرة والمال والعظمة بيبقى عايز نهاية حياته يعمل حاجة لبلده.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك جدية في التعامل في هذه الملفات ومع هذه الشخصيات، ويتميز المسئول الكبير في البلد أنه يتمتع بعقول مصرية تحب وطنها.

وتابع: هكلمكم عن عظمة المصريين، أنا مثلا غاوي عربيات، ففي شركة من أعظم شركات السيارات، عاملة عربية جديدة، وتفاجئت بأن المصمم بتاع العربية الجديدة دي مصري، والعربية حاجة روعة".