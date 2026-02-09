قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر
زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
برلمان

«دراما رمضان تحت القبة».. أول تحرك بالبرلمان لمراجعة المحتوى الدرامي لحماية القيم والأمن الاجتماعي

عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما يُعرض على القنوات التليفزيونية المصرية من مواد درامية وبرامج وإعلانات خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح العطيفي أن شهر رمضان يُعد موسمًا رئيسيًا لعرض الأعمال الدرامية الجديدة، حيث تشهد المسلسلات والبرامج أعلى نسب مشاهدة من المواطنين بمختلف الفئات العمرية، وهو ما يستدعي – بحسب قوله – ضرورة التدقيق والانتقاء فيما يُقدَّم من محتوى إعلامي، تجنبًا لما قد يتضمنه من سلوكيات سلبية أو قيم لا تتوافق مع عادات وتقاليد وثقافة المجتمع المصري.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن بعض الأعمال قد تتضمن مشاهد أو رسائل تحض على العنف أو الجريمة أو الرذائل، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي ويؤثر سلبًا على النشء والشباب.

وطالب العطيفي بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء في الإعلام والثقافة والعلوم الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الإعلامية المعنية، تتولى مشاهدة وتقييم المواد الدرامية والمخرجات الإعلامية قبل عرضها، تمهيدًا لإقرارها.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الأمن والسلام الاجتماعي والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع المصري من جهة، وضمان حرية الإبداع والتعبير من جهة أخرى، بما يضمن تقديم محتوى هادف ومسؤول يليق بالمشاهد المصري خلال الشهر الكريم.

