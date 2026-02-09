«دراما رمضان تحت القبة».. أول تحرك بالبرلمان لمراجعة المحتوى الدرامي لحماية القيم والأمن الاجتماعي

تقدّم النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما يُعرض على القنوات التليفزيونية المصرية من مواد درامية وبرامج وإعلانات خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح العطيفي أن شهر رمضان يُعد موسمًا رئيسيًا لعرض الأعمال الدرامية الجديدة، حيث تشهد المسلسلات والبرامج أعلى نسب مشاهدة من المواطنين بمختلف الفئات العمرية، وهو ما يستدعي – بحسب قوله – ضرورة التدقيق والانتقاء فيما يُقدَّم من محتوى إعلامي، تجنبًا لما قد يتضمنه من سلوكيات سلبية أو قيم لا تتوافق مع عادات وتقاليد وثقافة المجتمع المصري.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن بعض الأعمال قد تتضمن مشاهد أو رسائل تحض على العنف أو الجريمة أو الرذائل، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي ويؤثر سلبًا على النشء والشباب.

وطالب العطيفي بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء في الإعلام والثقافة والعلوم الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الإعلامية المعنية، تتولى مشاهدة وتقييم المواد الدرامية والمخرجات الإعلامية قبل عرضها، تمهيدًا لإقرارها.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الأمن والسلام الاجتماعي والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع المصري من جهة، وضمان حرية الإبداع والتعبير من جهة أخرى، بما يضمن تقديم محتوى هادف ومسؤول يليق بالمشاهد المصري خلال الشهر الكريم.