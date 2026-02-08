عمرو أديب: الدواجن زادت بنسبة 50% من أسبوعين وكأنها ذهب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه كان كل أملي أنه لا يجب ان نترك الناس في يد التجار الجشعين، خاصة في أسعار الدواجن، مشيرا إل أن دور الحكومة تنظيم الأسواق بالعدل مع تحقيق ربح للتاجر ولكن ليس على دم المواطن.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدواجن زادت بنسبة 50% من أسبوعين وكأنها كسعر ذهب، وما يحدث غير طبيعيا وشئ ضد المواطن وبه شيء من الطمع.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه اليوم بدأ التدخل وزارة التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر ووضعوا خطة لخفض الأسعار خاصة بعد وصولو سعر كيلو البانية لـ 220 جنيه والدواجن الحية أكثر من 100 جنيه للكيلو