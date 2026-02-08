قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو أديب: مدبولي سيبقى في الحكومة.. وهناك حالة عدم رضا على أداء الوزراء

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

اكد الإعلامي عمرو أديب، أنه “أنا منذ شهر قد أكدت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باقي في الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس هناك رضا عن الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان لا بد من الإتجاه نحو التعديل الوزاري”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه ليس هناك ثقة في الكيان الإداري الذي تهالك على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا بد من وجود الكفاءات الإدارية التي تنجز القضايا الهامة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه يبدو أن الوزارات المختلفة لا تحقق أمال الشعب المطلوبة، مؤكدا أنه لا بد من متابعة دورية على عمل الوزراء في الحكومة.

