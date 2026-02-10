قمة القاهرة أبوظبي ترسم خريطة المستقبل.. نواب: تنسيق مصري إماراتي غير مسبوق

حظيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي باهتمام برلماني واسع، باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات المصرية-الإماراتية، ورسالة سياسية واقتصادية تؤكد انتقال الشراكة بين البلدين من التنسيق التقليدي إلى صياغة رؤية مشتركة للمستقبل، تقوم على الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعكس مستوى غير مسبوق من التشاور والتعاون بين القاهرة وأبوظبي، مشيرًا إلى أن الجولة المشتركة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي حملت دلالة واضحة على توجه البلدين نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الجمل أن تأكيد الرئيسين على جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية يعكس الثقة المتبادلة في قوة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية-الإماراتية باتت تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة.

وفي السياق نفسه، أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية-الإماراتية تجسد خصوصية الروابط التاريخية بين البلدين، موضحًا أن التنسيق المستمر بين القيادتين يمثل صمام أمان للاستقرار الإقليمي، خاصة في الملفات السياسية والأمنية المعقدة.

وأشاد شعيب باطلاع الرئيس السيسي على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال زيارته لجامعة محمد بن زايد، معتبرًا ذلك امتدادًا لرؤية الدولة المصرية في توطين التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها أحد محركات التنمية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن اللقاء تناول ملفات حيوية تمس مصالح الشعبين، من بينها زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، إلى جانب التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والدفع نحو حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل.

من جانبها، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي تمثل محطة فارقة في العلاقات المصرية-الإماراتية، وتعكس وحدة الرؤية بين القيادتين تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها دعم الاستقرار والتنمية.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيسين على أهمية العلاقات الثنائية كركيزة للأمن القومي العربي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة وأبوظبي في مواجهة التحديات الإقليمية، لافتة إلى أن التعاون في مجالي التجارة والاستثمار يعزز فرص التنمية المستدامة ويؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي رئيسي لدولة الإمارات.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد النواب على أن الموقف المصري-الإماراتي الداعم لوقف الحرب في غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يمثل موقفًا عربيًا مسؤولًا ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.